Bizans sikkelerini internette sergiledi!

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, internet üzerinden 118 bronz sikkeyi satmaya çalışan D.K. yakalanarak gözaltına alındı.

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, internet üzerinden 118 bronz sikkeyi satmaya çalışan D.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, internet üzerinde sikke satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Burhaniye'de ikamet eden şüpheli D.K'nin elinde, Bizans dönemine ait 118 adet bronz sikke olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma, 118 bronz sikkeyle birlikte D.K'yi yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.