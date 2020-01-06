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’da kar yoğunluğu sürüyor

Bozdağ’da kar yoğunluğu sürüyor
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'NİN Tavas ilçesindeki 'da yer alan, kar kalınlığının 61 santimetreyi bulduğu , yılın ilk pazar günü ziyaretçi akınına uğradı.

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesindeki Bozdağ'da yer alan, kar kalınlığının 61 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi, yılın ilk pazar günü ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye bağlı Nikfer mahallesinde 2 bin 420 metre rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pistte kayak yapma imkanı buldu. Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenler, merkezde eğlenceli zamanlar geçirdi. Kayak merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, pistlerin ve sosyal tesislerin hazır olabilmesi için 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti! Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

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