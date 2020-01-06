Buca’da kadın dayanışması

BUCA Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü. Merkezin uzman sosyolog ve psikologları, artık Buca Belediyesinin semt merkezlerinde de hizmet vermeye başladı.

BUCA Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü. Merkezin uzman sosyolog ve psikologları, artık Buca Belediyesinin semt merkezlerinde de hizmet vermeye başladı. Çalışma hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" dedi.