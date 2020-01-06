Demiryollarıyla tarihe yolculuk

TCDD'NİN İzmir Müze ve Sanat Galerisi, ziyaretçilerini Türk demiryolları tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Alsancak'taki binanın birinci katında telgraf makineleri, telefonlar, göz taşı kullanılarak elektrik üreten sıvı pil kapları, telemprimör, teleks cihazları, telsizler ve haberleşme belgeleri yer alıyor.

TCDD'NİN İzmir Müze ve Sanat Galerisi, ziyaretçilerini Türk demiryolları tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Alsancak'taki binanın birinci katında telgraf makineleri, telefonlar, göz taşı kullanılarak elektrik üreten sıvı pil kapları, telemprimör, teleks cihazları, telsizler ve haberleşme belgeleri yer alıyor. Cer odasında ise mekanik ve elektrikli parçalar, Türkiye'de imal edilen ilk iki buharlı lokomotif 'Bozkurt' ve 'Karakurt'un isimlikleri, yürüyen aksam modelleri, cer gücü oluşturan motor kesiti, yolcu ve yük vagonu parçaları bulunuyor.