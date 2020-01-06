Erdal öğretmen sırlarıyla gitti

İZMİR Bornova Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Erdal Tekin, kendisi gibi aynı okulda öğretmen olan Gülenber Tekin ve kızının da evde olduğu esnada canına kıydı.

İZMİR Bornova Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Erdal Tekin, kendisi gibi aynı okulda öğretmen olan Gülenber Tekin ve kızının da evde olduğu esnada canına kıydı. İntihar olayı dün Karşıyaka Örnekköy 6145 Sokak No:30 Daire:4'te yaşandı. İddiaya göre Erdal Tekin, gece eşi ve kızının yatmasının ardından bir süre alkol aldı. Tekin, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendi kemeri ile mutfak kapısının arkasında tavanda bulunan doğalgaz borusuna kendini asarak yaşamına son verdi. Sabah erken saatlerde kalkan eşi ve kızı tarafından bulunan Erdal Tekin'in herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi. Ailesini, öğrencilerini ve yakınlarını büyük üzüntüye boğan Erdal öğretmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. İntihar olayı ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

FATİH ŞENDİL