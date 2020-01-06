Geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek doğdu

TÜRKIYE'DE geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına 'Yusuf', 7 bin 713'üne 'Eymen', 6 bin 857'sine 'Miraç', kız bebeklerden de 13 bin 420'sine 'Zeynep', 8 bin 586'sına 'Elif', 6 bin 886'sına 'Defne' ismi verildi.

TÜRKIYE'DE geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına 'Yusuf', 7 bin 713'üne 'Eymen', 6 bin 857'sine 'Miraç', kız bebeklerden de 13 bin 420'sine 'Zeynep', 8 bin 586'sına 'Elif', 6 bin 886'sına 'Defne' ismi verildi.