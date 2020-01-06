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botu ile botu çarpıştı

Göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'İN Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz botu ile bölgede görevli botu çarpıştı. 49 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'İN Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. 49 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

SUAT SALGIN

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