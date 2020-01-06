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Gökçeada’da feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada’da feribot seferleri iptal edildi
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'NİN, yarın için ve için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı üzerine, ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege ve 'daki tüm adalara feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

METEOROLOJİ'NİN, yarın için Kuzey Ege ve Marmara Denizi için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki tüm adalara feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Buna göre yarın, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılmayacak.
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