‘Hayatımız sizin kanınızda saklı’

İzmir’de kan, kök hücre ve organ bağışına dikkati çekmek amacıyla ‘Hayat Olabilirsin Festivali’ düzenlendi. Kök hücre bekleyen tıp öğrencisi Elif Azra Bulut vatandaşlara, “Hayatımız sizin kök hücrenizde saklı olabilir” dedi

Lenf kanseriyle mücadele eden tıp öğrencisi Elif Azra Bulut, "İnsanlara vicdan çağrısında bulunuyorum. Bizim hayatımız sizin kanınızda, kök hücrenizde saklı olabilir" diyerek bağış çağrısı yaptı. İzmir'de Türk Kızılayı, İl Sağlık Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kan, kök hücre ve organ bağışına dikkati çekmek amacıyla 'Hayat Olabilirsin Festivali' düzenlendi. Bir alışveriş merkezindeki festivalde, organ bağışı bekleyenler, aileleri, resmi kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri bir araya geldi. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu, organ bağışı için başvuru yaptı.

VİCDAN ÇAĞRISI

Bursa'da öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut da festivale katılarak yaşadıklarını anlattı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfını tamamladıktan sonra lenfoma hastası olduğunu öğrendiğini anlatan Bulut, "Eğitimimi dondurdum. Tedaviye başladım. Şimdi de kök hücre bekliyorum. O yüzden bu festivale katıldım. İnsanlara vicdan çağrısında bulunuyorum. Bizim hayatımız sizin kanınızda, kök hücrenizde saklı olabilir" dedi.