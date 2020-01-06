İzmir'de yürek yakan ölüm! Köpekten kaçarken otomobil çarptı

İzmir'de köpekten kaçarken çıktığı kara yolunda otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız Rojin Yakıt yaşamını yitirdi. Ulukent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, Menemen'de kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Menemen 29 Ekim Mahallesi'nde, havlayan köpekten kaçan Rojin Yakıt, İzmir-Çanakkale kara yoluna doğru koştu. Bu sırada çocuğa Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ulukent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, Menemen'de kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA