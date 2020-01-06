Kansere neden olan birçok besin gibi vücudun kanserle savaşını destekleyen besinler de yok değil. Kansere karşı tüketilmesi gereken besinler uzmanlar tarafından açıklandı. Birçok uzmanın yaptığı araştırma sonrası 7 mucizevi besin ortaya çıktı. 2018 yılında tam 18 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı araştırmalarda 9,5 milyon kişi hayatını kanserden kaybetti. Uzmanlar kanserden koruyan 7 mucizevi besini açıkladı. Kanserle sadece tedavi yoluyla değil, doğru beslenmeyle de mücadele edilebileceği ifade edildi. İşte kansere karşı tüketilmesi gereken besinler.

Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıklarımız oluşturuyor.