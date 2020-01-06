Manisa'da TIR şarampole devrildi

Manisa'da aşırı yağışın etkisiyle kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi. Çift yönlü ulaşıma kapanan yol, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması ile TIR'ın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri de bölgede yol güvenliğini aldı.

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Hammalınkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bursa istikametine giden B.E. idaresindeki süt ve süt ürünleri taşıyan 35 JZ 179 dorse plakalı TIR, aşırı yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR sürücüsü B.E. kazadan yara almadan kurtulurken, karayolu trafiğe kapandı. Çift yönlü ulaşıma kapanan yol, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması ile TIR'ın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri de bölgede yol güvenliğini aldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA