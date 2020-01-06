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uyarmıştı! ve 'daki adalara ulaşım durdu

Meteoroloji uyarmıştı! Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu

06.01.2020, 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,10:31

'den son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle 'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, 'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı durdu.

'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, ve Denizi'nde etkili oluyor.

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