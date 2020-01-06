Meteoroloji'den son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı durdu.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor.
Meteoroloji uyarmıştı! Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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