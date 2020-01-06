Meteoroloji uyarmıştı! Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu

Meteoroloji'den son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı durdu.