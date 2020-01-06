Öğrenciler dikkat! MEB 2020 tatil tarihlerini açıkladı! 2. ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 15 tatili bekliyor. 17 Ocak Cuma günü karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler tarafından '2. ara tatil ne zaman?' sorusu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanacak olan tatil tarihlerini resmi sitesi üzerinden açıkladı. İşte öğrenciler tarafından sıkça araştırılan '15 tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2. ara tatil ne zaman? sorularının yanıtı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek eğitim öğretim döneminde uygulanacak ara tatilleri ve okulların kapanacağı tarihi açıkladı. 9 Eylül itibarıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerin 15 tatili, ara tatili ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. İşte 2019-2020 eğitim-öğretim yılı tatil dönemleri... 15 TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? 9 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi ise 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak. 15 tatili ne zaman? MEB duyurdu İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Kasım ayında yapılan birinci ara tatilinin ardından ikinci ara tatil de 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. 13 Nisan 2020 Pazartesi günü ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak. OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? 9 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde son bulacak ve karnesini alan öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girecek.