‘Ölmesi için dua ettim ama öldürmedim’

İzmir’de 85 yaşındaki annesini döverek öldürmekle suçlanan Bekir Baştosun ilk duruşmada suçlamaları reddederek, “Onu öldürmem mümkün değil” dedi

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki annesi Görgün Baştosun'u darp ederek ölümüne neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan Bekir Baştosun, "Onu öldürmedim ama ölmesi için dua ediyordum" dedi. Olay, 25 Temmuz'da, Eski İzmir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bekir Baştosun, birlikte yaşadığı görme engelli annesi Görgün Baştosun'u iddiaya göre dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Görgün Baştosun, kendisini ziyarete gelen iki kızı tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Görgün Baştosun, kızlarının çağırdığı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



TANIK ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan Bekir Baştosun ise emniyette darp suçlamalarını kabul etmedi ve annesinin düştüğünü ileri sürdü. Bekir Baştosun'un çelişkili ifade vermesi üzerine, Karabağlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada Bekir Baştosun'un annesini döverken gören bir tanık ortaya çıktı. Bekir Baştosun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Görgün Baştosun ise yaşamını yitirdi. Bekir Baştosun hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan üstsoyu kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Baştosun, bazı müştekiler, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Annesini öldürmediğini öne süren Bekir Baştosun, "Zamanla anneme bakamaz hale geldiğim için, 'Allah'ım annemin canını al da bu sıkıntıdan kurtulsun' diye dua ediyordum ama onu öldürmedim. Anneme bakan bendim. Onu öldürmem mümkün değil" dedi. Mahkeme heyeti, Baştosun'un tutukluk halinin devamına, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan otopsi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

METİN BURMALI