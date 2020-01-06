Profesör ve fotoğrafçı çiftin hayatı çilek oldu

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Aysın ile fotoğrafçılık mesleğini bırakan eşi Dilek Aysın, Aydın İncirliova’da 15 dekarlık topraksız serada yıllık 140 ton çilek üretiyor. Kadınlara meslek kazandıran çiftin hedefi ihracat

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Aysın, fotoğrafçı eşi Dilek Aysın ile 15 dekarı topraksız, 22 dekarlık serada çilek üretiyor. Ürettikleri yıllık toplam 140 ton çileği iç piyasaya satan Aysın çifti, hedeflerinin bu ürünün ihracatını yapmak olduğunu söyledi.

İSTİHDAM SAĞLADILAR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden 3 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Aykut Aysın ve fotoğrafçı eşi Dilek Aysın, İncirliova'nın Kurtuluş mahallesindeki 35 dekarlık arazilerinin 1600 metrekarelik bölümüne, 2017 yılında topraksız sera kurup, çilek üretimine başladı. Verim almaları üzerine Aysın çifti işi büyütüp, 15 dekarı topraksız olmak üzere 22 dekarlık serada üretime geçti. Topraksız serada yıllık 140 ton çilek üreten Aysın çifti, ürünü iç piyasaya satıyor. Topraklı seradan henüz ürün almayan çift, ürettikleri çilekleri kalitesine göre kilosunu 10 ila 15 liradan satıyor.

SOĞUK HAVA DEPOSU

Serada 10 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Prof. Dr. Aysın, 11 aylık dönemde bu sayının zaman zaman 60 kişiye kadar çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Aysın, hedeflerinin ürettikleri çileklerin ihracatını da yapmak olduğunu söyledi. Topraksız sera alanına 800 bin lira civarında yatırım yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Aysın, "Ancak, buna dayalı altyapı, çalışanlar, otomasyon sistemi ve benzeri yatırımları hesaba katarsak 2 milyon liranın üzerinde bir yatırım oldu. Tabii ki, bunu yaparken devletten kredi desteği de aldık. Çilekte pazar çok geniş, herkes gelip almak istiyor. Konya'dan bile çilek almak için gelen oluyor. Şu an kilosu 15 TL civarlarında alıcı buluyor. Hedefimiz soğuk hava deposunu daha iyi kullanarak ihracat yapmak" dedi.



KADINLARA ÖĞRETTİLER

Dilek Aysın ise Aydın'ın ilk kadın fotoğrafçılarından olduğunu belirtip, "3 yıl önce mesleğimi bıraktım. Toprakla ilgilenmek küçük yaşlardan beri hayalimdi. Eşimle topraksız çilek üretimine başladık ve çok büyük farklılıklar olduğunu gördük. Atanamayan öğretmen ve bankacı kadınlar vardı. Onlara bu işi öğreterek, istihdamlarını sağladık. Yol arkadaşlarımızla bir ekip haline geldik" dedi.