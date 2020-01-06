Radar Çevirme Grubu’nun kurucusu ehliyeti kaptırdı

Sosyal medyada kurduğu grup sayesinde 8 yıl boyunca hiç radara yakalanmayan Togay Kömür, ilk defa uygulamaya takıldı

Yaklaşık 8 yıl önce, trafik polislerinin uygulamalarından ve radar araçlarından ceza yememek için facebook'ta Radar Çevirme Grubu kuran Togay Kömür, alkollü araç kullanırken yakalandı, ehliyeti kaptırdı ve sosyal medya hesabından, "8 yılın sonunda yakalandık. Niye söylemiyorsunuz" diyerek 43 bin takipçiye esprili paylaşım yaptı. Kömür, o anların özçekimini de paylaştı.

'NİYE SÖYLEMİYORSUNUZ'

Türkiye'nin ilk radar çevirme ağını kuran ve 43 bin takipçisi bulunan Kömür, Bodrum'da uygulama esnasında trafik ekiplerine yakalandı. Muğla ve ilçelerindeki tüm sosyal medya grubundan esprili bir dille ehliyetini kaptırdığını paylaşan Kömür, "Sonunda ehliyeti kaptırdık, vatana millete hayırlı olsun. Bu grup çalışmıyor arkadaşlar, kapatıyorum" mesajı yayımladı. Kömürcü mesajında, "8. yılın sonunda yakalandık abilere. 0.74. Niye söylemiyorsunuz? Bodrum Cafer Paşa Cad. çevirme" dedi.

ADEM ÜLKER