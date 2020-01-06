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Sokak hayvanları için ‘iyilik pazarı’

Sokak hayvanları için ‘iyilik pazarı’
Giriş Tarihi: 6.1.2020

MUĞLA'NIN '' ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan 'iyilik pazarı'nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor.

MUĞLA'NIN 'sakin şehri' Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan 'iyilik pazarı'nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor. Birçok yerden turlarla gelen yerli ve yabancı misafirler, pazardan alışveriş yapmak için Köyceğiz'de buluşuyor.
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