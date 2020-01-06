MUĞLA'NIN 'sakin şehri' Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan 'iyilik pazarı'nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor.
MUĞLA'NIN 'sakin şehri' Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan 'iyilik pazarı'nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor. Birçok yerden turlarla gelen yerli ve yabancı misafirler, pazardan alışveriş yapmak için Köyceğiz'de buluşuyor.
Sokak hayvanları için ‘iyilik pazarı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.