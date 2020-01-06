Takla atan otomobil alev aldı

İZMİR Balçova'da, otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, önceki gece Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

İZMİR Balçova'da, otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, önceki gece Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Narlıdere yönünden Balçova istikametine gittiği sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan ve emniyet kemeri takmadığı öne sürülen Serhat Sucu, Hüseyin Karacaoğlan (21) ve Berkay Altınay (23) otomobilden fırladı. Kaza sonrası, araçta elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Hüseyin Karacaoğlan ve Berkay Altınay'ın olay yerinde öldüğü tespit edilirken; ağır yaralanan Serhat Sucu, hastaneye kaldırıldı.