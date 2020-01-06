YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınavına başvuruda bulunacak olan adayların merakla beklediği başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM YÖKDİL sınav başvuru tarihlerini açıkladı. Peki YÖKDİL başvurusu için son tarih ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman* İşte YÖKDİL ile ilgili merak edilenler...