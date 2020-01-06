YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınavına başvuruda bulunacak olan adayların merakla beklediği başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM YÖKDİL sınav başvuru tarihlerini açıkladı. Peki YÖKDİL başvurusu için son tarih ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman* İşte YÖKDİL ile ilgili merak edilenler...
YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman? sorusu sınava başvuruda bulunacak olan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM YÖKDİL başvuru tarihlerini açıkladı. Peki YÖKDİL sınav başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman* İşte merak edilenler...
YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YÖKDİL sınav başvuruları 8-16 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday işlemleri sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilebilecek.
1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan sınavın sonuç açıklama tarihi ise 26 Mart 2020 olarak belirlendi.
YÖKDİL SINAVI NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.
YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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