8 ilde okullara kar tatili

Eskişehir, Kütahya, Isparta, Bilecik, Çanakkale, Konya, Afyonkarahisar ve Manisa’nın bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Orta Anadolu ise kara teslim oldu. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Eskişehir, Kütahya merkez ve 5 ilçesi ile Isparta'nın 8, Bilecik'in 4, Çanakkale'nin 2, Konya'nın 2, Afyonkarahisar'ın da bir ilçesinde, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise 15 dağ köyünde okullar bir gün tatil edildi. Kar kalınlıkları, Sivas ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bir metreye, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde 30, Afyonkarahisar'da 20, Kütahya'da da 15 santimetreye ulaştı. Erzurum, Tunceli, Erzincan, Sivas, Adıyaman ve Malatya'da 444 yerleşim biriminin yolu kapandı. Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Han mezrası yolu yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Mezrada fenalaşan kadına, 10 saat süren yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

DENİZ ULAŞIMI AKSADI

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan ve hızı 100 kilometreye yaklaşan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamadı. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

SERALAR ETKİLENDİ

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle bazı çilek ve biber seralarını su bastı. Bir derenin taşması sonucu 10 mahallenin ulaşımı aksadı. Doğu Anadolu ise adeta buz kesti. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 27, Damal ilçesi ise eksi 20 dereceyi gördü. Artvin'in Borçka ilçesindeki bulunan Karagöl buz tuttu.





YOLLAR KAPANDI

KÜTAHYA-ESKİŞEHİR ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayan 2 TIR yolu 2 saat trafiğe kapattı. 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yenişehir ilçesi ile Bilecik arasındaki yol da kapandı. Burdur- Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.