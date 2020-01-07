Adalet Bakanlığı 50 personel alacak! Personel alım başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı 50 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık yayınladığı ilanda personel alım şartlarını ve başvuru için gerekenleri açıkladı. 10 Şubat 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek olan ilan için adayların araştırması sürüyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık bünyesinde yer almak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alım detayları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda belirtilmiştir)

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1) EK-1 Başvuru formu,

2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup, belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)

3) 2018-KPSS sonuç belgesi,

4) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile suretleri karşılaştırılacaktır.)

5) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

6) Fotoğraflı özgeçmiş, (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

8) Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-3 formun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-3 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

9) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-4), 10) Adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir