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Akusta’nın cesedi köpeklerle aranacak

Akusta’nın cesedi köpeklerle aranacak
Giriş Tarihi: 7.1.2020

'de bir yıldır kayıp olan , Karaburun ile otobanda arama kurtarma köpekleri ve özel cihazlarla aranacak. Akusta en son, cinayetten hüküm giyen ve şu anda da teyzesini öldürmekten tutuklu olan 'la görülmüştü.

İzmir'de bir yıldır kayıp olan Özlem Akusta, Karaburun ile otobanda arama kurtarma köpekleri ve özel cihazlarla aranacak. Akusta en son, cinayetten hüküm giyen ve şu anda da teyzesini öldürmekten tutuklu olan Yunus Kahraman'la görülmüştü.


CEZAEVİNDE YATIYOR
Nisan 2018'den itibaren kayıp olan Akusta'nın İzmir'de yaşayan iki ablası İlknur ve Öznur Akusta, kardeşlerinin para için Kahraman tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Teyzesi Gülümser Bulut'u öldürdüğü iddiasıyla hapiste bulunan Yunus Kahraman'ın, Özlem Akusta ile son görülen kişi olduğunu, avukat Mehmet Kozan delilleriyle mahkemeye sunmuştu.

ÖZEL CİHAZLA
Avukat Eyüpcan Kanlıtepe de, "Özlem Akusta'nın cesedinin bulunması için otobanda arama yapılması gerek. Ayrıca Mordoğan ve Karaburun'da da aramalar yapılacak. Bu aramalarda arama kurtarma köpekleri ile özel cihazlar kullanılacak. Evde cinayet, zaman aşımı ve ceza kanunları ile ilgili notlar çıkan biri olan Yunus Kahraman'ın, mutlaka bir yerde hata yaptığını ve polisin bunu çözeceğini umuyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)

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