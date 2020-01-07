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’nde toplu sözleşme sevinci

Aliağa Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Giriş Tarihi: 7.1.2020

ile - Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı 'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Türk Yerel Hizmet- Sen İzmir-Aydın Şube Başkanı ile heyet katıldı.

ALİAĞA Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet- Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Serkan Acar'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Türk Yerel Hizmet- Sen İzmir-Aydın Şube Başkanı Fatih Yücesoy ile heyet katıldı. Anlaşmaya göre memurlar her ay maaşlarına ek brüt 2 bin 368 TL sosyal denge zammı, net bin TL eğitim yardımı ve bayramlarda net biner lira ikramiye ödemesi yapılacak.
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