ALİAĞA Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet- Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Serkan Acar'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Türk Yerel Hizmet- Sen İzmir-Aydın Şube Başkanı Fatih Yücesoy ile heyet katıldı.
ALİAĞA Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet- Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Serkan Acar'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Türk Yerel Hizmet- Sen İzmir-Aydın Şube Başkanı Fatih Yücesoy ile heyet katıldı. Anlaşmaya göre memurlar her ay maaşlarına ek brüt 2 bin 368 TL sosyal denge zammı, net bin TL eğitim yardımı ve bayramlarda net biner lira ikramiye ödemesi yapılacak.
Aliağa Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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