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Ayların değil yılların birincisi!

Ayların değil yılların birincisi!
Giriş Tarihi: 7.1.2020

, yayınladığı hem ayının hem de 2019 yılının en fazla izlenen televizyon kanalı oldu

ATV, dizi ve programlarıyla Aralık'ta Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün- 20+ABC1, Prime Time-Tüm Kişiler ve Prime Time-20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

YİNE ZİRVEDE KAPATTI
KANTAR Medya'dan alınan verilere göre, aldığı yüksek izlenme oranlarıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarının Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinin tek birincisi olan atv, 2019 yılını da Tüm Gün-Tüm Kişiler ve Prime Time-Tüm Kişiler kategorilerinde birinci olarak zirvede kapattı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla yeni yılda da izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

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