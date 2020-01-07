Ayların değil yılların birincisi!

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla hem Aralık ayının hem de 2019 yılının en fazla izlenen televizyon kanalı oldu

ATV, dizi ve programlarıyla Aralık'ta Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün- 20+ABC1, Prime Time-Tüm Kişiler ve Prime Time-20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

YİNE ZİRVEDE KAPATTI

KANTAR Medya'dan alınan verilere göre, aldığı yüksek izlenme oranlarıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarının Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinin tek birincisi olan atv, 2019 yılını da Tüm Gün-Tüm Kişiler ve Prime Time-Tüm Kişiler kategorilerinde birinci olarak zirvede kapattı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla yeni yılda da izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.