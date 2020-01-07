atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla hem Aralık ayının hem de 2019 yılının en fazla izlenen televizyon kanalı oldu
ATV, dizi ve programlarıyla Aralık'ta Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün- 20+ABC1, Prime Time-Tüm Kişiler ve Prime Time-20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen televizyon kanalı oldu.
YİNE ZİRVEDE KAPATTI
KANTAR Medya'dan alınan verilere göre, aldığı yüksek izlenme oranlarıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarının Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinin tek birincisi olan atv, 2019 yılını da Tüm Gün-Tüm Kişiler ve Prime Time-Tüm Kişiler kategorilerinde birinci olarak zirvede kapattı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla yeni yılda da izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
Ayların değil yılların birincisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.