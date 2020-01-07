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’ı şiddetli fırtına vurdu

Ayvalık’ı şiddetli fırtına vurdu
Giriş Tarihi: 7.1.2020

'İN ilçesinde, şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ayvalık'ta hızı saatte 55 ile 75 kilometre arasında değişen şiddetli poyraz nedeniyle sahilde bağlı bulunan küçük balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirdi.

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ayvalık'ta hızı saatte 55 ile 75 kilometre arasında değişen şiddetli poyraz nedeniyle sahilde bağlı bulunan küçük balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirdi. Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle çöp konteynerleri devrilirken bazı ağaçların da dallarının kırıldığı bildiriliyor.

SUAT SALGIN

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