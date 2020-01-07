Çal’da sokak köpeği vahşice öldürüldü!

Denizli'de bir sokak köpeği yol kenarında kulakları kesilip, gözlerine zarar verilerek korkunç şekilde öldürülmüş halde bulundu.

Denizli'de bir sokak köpeği yol kenarında kulakları kesilip, gözlerine zarar verilerek korkunç şekilde öldürülmüş halde bulundu. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Gönüllü Görevlisi Hasan Müştak Tavas (73), Çivril-Çal ilçe yol ayrımında öldürülmüş bir sokak köpeği gördü. Daha sonra köpeği cep telefonu ile kayıt altına alan Tavas, hayvanın kulaklarının kesildiğini ve gözlerine zarar verildiğini tespit etti. Korkunç olay üzerine Tavas, köpeğin kaldırılması için belediye görevlileriyle irtibata geçti.

YARGIYA GİDECEĞİM

H. Müştak Tavas, olayı yargıya taşıyacağını kaydederek, "Kulakları kesilmiş dişi bir köpekti bu. Biraz daha yakın incelediğimde gözlerinin de oyulmuş olduğunu gördüm. Bunu yapan insan olamaz. Bu vahşetin sorumlularının bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları için konuyu yrgıya taşıyacağım. Nereye kadar gidebiliyorsam götüreceğim" dedi.

SEBAHATTİN ALP