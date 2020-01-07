Canına kıyan işadamı intihar notuyla şaşırttı

İZMİR Gıda Çarşısı'nda faaliyet gösteren Erdoğanlar Toptan Gıda Sanayi Şirketi'nin sahibi Ali Edoğan, işyerinde ruhsatlı silahıyla intihar etti. Ailevi sorunları olduğu ileri sürülen işadamının intihar öncesinde, işyeri komşusu Muzaffer Çalışkan'a bir intihar notu bıraktığı ve iki oğluna mirastan pay verilmemesini istediği iddia edildi.

İZMİR Gıda Çarşısı'nda faaliyet gösteren Erdoğanlar Toptan Gıda Sanayi Şirketi'nin sahibi Ali Edoğan, işyerinde ruhsatlı silahıyla intihar etti. Ailevi sorunları olduğu ileri sürülen işadamının intihar öncesinde, işyeri komşusu Muzaffer Çalışkan'a bir intihar notu bıraktığı ve iki oğluna mirastan pay verilmemesini istediği iddia edildi. Emekli astsubay Ali Erdoğan'ın komşusu Çalışkan'a bıraktığı notta, 'Ölümümden kimse sorumlu değil, ailevi nedenlerden dolayı intihar ediyorum' yazdığı ve iki oğluna da mirasından pay verilmesini istemediği iddia edildi. Son yolculuğa uğurlanan Erdoğan'ın intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

FATİH ŞENDİL