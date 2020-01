Dilvin’in ölümü araştırılıyor

Aydın’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden Dilvin Ak’ın Yeni Asır’da yayınlanan haberi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz haberi ihbar kabul ettiklerini söyledi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dilvin Ak, 31 Aralık Salı günü gece saatlerinde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Dilvin, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan Dilvin'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Birimi'nde yapılan otopsinin ardından Durasallı mahallesinde toprağa verildi. Ailesi, kızları Dilvin'in yapılan yanlış iğne nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeni Asır, Dilvin'in ölümünü 'Karın ağrısı ile gitti, cenazesini aldılar" başlığıyla okurlarına duyurdu.



ARAŞTIRILIYOR

Yeni Asır'ın haberini ihbar kabul eden İl Sağlık Müdürlüğü, olayın her yönüyle aydınlatılması için soruşturma başlattı. Yeni Asır'a konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Öncelikle Dilvin Ak'ın kederli ailesini başsağlığı diliyoruz. Kız çocuğunun ölümünün altında bir ihmal olup olmadığının aydınlatılması için her yönüyle bir soruşturma başlattık. Kız çocuğunun hastaneye giriş anından ölümüne kadar olan sürede yaşanan süreci inceleme altına aldık. Ayrıca otopsi raporunu bekliyoruz. Ortada bir ihmal olduğu ortaya çıkarsa hem hukuki hem de idari açıdan hastaneyle ilgili her türlü işlemleri başlatacağız.

KAZIM YÖRÜKCE

Karın ağrısı ile gitti cenazesini aldılar