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, 5 bin 50 kişiye sertifika verdi

EGESEM, 5 bin 50 kişiye sertifika verdi
Giriş Tarihi: 7.1.2020

Sürekli () Ege Üniversitesi’nin bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor. EGESEM 2019 yılında hedefleri doğrultusunda belirlediği 4 bin sertifika sayısını aşarak, verdiği eğitimler kapsamında 5 bin 50 kişiye sertifika verdi.

EGE Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Ege Üniversitesi'nin bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor. EGESEM 2019 yılında hedefleri doğrultusunda belirlediği 4 bin sertifika sayısını aşarak, verdiği eğitimler kapsamında 5 bin 50 kişiye sertifika verdi. EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, "Gururumuz Ege Üniversitemiz için EGESEM olarak, artan bir motivasyon ile çalışmaya ve güç vermeye devam edeceğiz" dedi.
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