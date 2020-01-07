EGESEM, 5 bin 50 kişiye sertifika verdi

EGE Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Ege Üniversitesi’nin bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor. EGESEM 2019 yılında hedefleri doğrultusunda belirlediği 4 bin sertifika sayısını aşarak, verdiği eğitimler kapsamında 5 bin 50 kişiye sertifika verdi.

EGE Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Ege Üniversitesi'nin bilimsel gücünü İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor. EGESEM 2019 yılında hedefleri doğrultusunda belirlediği 4 bin sertifika sayısını aşarak, verdiği eğitimler kapsamında 5 bin 50 kişiye sertifika verdi. EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, "Gururumuz Ege Üniversitemiz için EGESEM olarak, artan bir motivasyon ile çalışmaya ve güç vermeye devam edeceğiz" dedi.