EÜ Hastanesi’ne yeni düzenlemeyle kolay ulaşım

İZMİR'DE araç ve yaya girişinin en yoğun yaşandığı kurumların başında gelen Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikler girişi düzenlenerek hizmete açıldı.

İZMİR'DE araç ve yaya girişinin en yoğun yaşandığı kurumların başında gelen Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikler girişi düzenlenerek hizmete açıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hasta indirme-bindirme noktası için başlattığımız çalışmaları tamamladık" dedi.