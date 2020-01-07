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Hamam kapattı

Hamam kapattı
Giriş Tarihi: 7.1.2020

Eşi ve iki çocuğuyla tatil için ’a gelen dünyaca ünlü yıldız Catherine Zeta-Jones, ’na gidip 4 saat ter döktü!..

Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas-Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte tatil yapmak için İstanbul'a gelmişti.


GİZLENMEK İSTESE DE...
Türk hamamlarının methini duyan Jones, çocuklarını da yanına alarak Sultanahmet Meydanı'ndaki Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı'nı özel olarak kapattı. Michael Douglas ise, otelde kalmayı tercih etti. Hamamda yaklaşık 4 saat kalarak terleyen yıldız, bol bol da kese yaptırdı. Gelen meyve tabağından meyve yiyen güzel yıldız, daha sonra da Türk kahvesini yudumladı. Hamam çıkışında görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Hollywood yıldızı, güvenliklerin şemsiyesini kullanarak yüzünü kapatmak istese de başarılı olamadı.


BABALARIYLA KALDILAR
CATHERINE Zeta- Jones, hamam sefasından sonra işleri olduğu gerekçesiyle Amerika'ya döndü. Çocuklar ise babaları ile İstanbul'da kalmaya devam etti. Eşini uğurladıktan sonra çocukları ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne giden ünlü oyuncu Michael Douglas, ardından Cankurtaran'da balık yedi. Kapalıçarşı'ya da giden Michael Douglas, havlu ve eşarp satın aldı.

TARHAN ABDULAHOĞULLARI

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