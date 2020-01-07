‘Hedefimiz 2023 kadrolarını hazırlamak’

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “İSTİŞARE EDEREK ÇOK ÇALIŞACAĞIZ” dedi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevine atanan Ekrem Başaran, hedeflerinin 2023'e gidecek kadroları hazırlamak olduğunu söyledi ve ekledi: "AK Parti ve milletimiz için hangisi doğruysa onun hayata geçmesi için çalışacağız." Başaran, Otağ Fırıncıoğulları'nın sorularını yanıtladı.

■ İl Teşkilatı'nın kongre süreciyle ilgili neer söyleyeceksiniz?

Genel merkezimiz tarafından belli bir dönem aralığı tespit edilerek delege seçimleri yapıldı. 22 Şubat'ta ilçe kongreleri başlayacak, 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Ağustos itibariyle il kongreleri başlayacak. Biz atandık ve tabi olarak bir yönetim oluşturuyoruz.

■ Yeniden aday olacak mısınız?

Şimdiden söylemek zor ama hedefimiz 2023'e girecek olan kadroları hazırlamak.

■ Teşkilat, sizin başkanlığınızda neler yapmayı planlıyor?

İstişare ederek çok çalışacağız. Öncelikli olarak istişare ederek neler yapılması gerekiyor, analiz çalışmamız olacak. Tüm teşkilatlarımızla mahallelerinden başlayarak il yönetimine kadar herkes elinden gelen tüm imkanlarıyla çalışacak.

■ Öncelikli yapılması gereken şey nedir?

İl yönetimimizi kurmamız gerekiyor. Balıkesir Ahmet Sağlam başkana kadar ciddi bir değer kaybına uğramış burada teşkilatlarımız. İl başkanı belediye başkanı ile tartışmış, milletvekilleri şununla tartışmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Tartışabiliriz ama biz kol kırılır yen içinde kalır prensibi ile hareket edeceğiz. Kendi içimizde istişare edeceğiz. Benim, senin fikrin davasında olmayacağız açıkcası.

DÜNYANIN İNCİSİ

■ Kanal İstanbul için neler söylemek istersiniz?

Kanal İstanbul ile ilgili işin teknik boyutuna hiç girmiyorum çünkü bunun cevabı verildi. Psikolojik boyutuna bakarsak neticede İstanbul Boğazı çok tabi bir geçiş yolu deniz yolu. Görüyoruz ki boğazdan petrol tankerleri, büyük yük gemileri küçük ulaşım vasıtaları, İstanbul'un şehir içi ve şehir dışı şehir trafiği ulaşım maksatlı çok ciddi trafik yoğunluğu var. Bunların içerisinden tehlikeli olanlarını ve belli ölçekte olanları bu kanala yönlendirerek burasını daha güvenli hale getirmek. İstanbul çünkü dünyanın incisi. Biz Kanal İstanbul'u memleketimiz için faydalı görüyoruz ve destekliyoruz.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI