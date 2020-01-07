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sözlüğe girdi

İnşallah Almanca sözlüğe girdi
Giriş Tarihi: 7.1.2020

tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan '' kelimesi sözlüğe girdi. Almancası '' olarak verilen sözlükte kelimenin anlamı ' isterse' olarak yer aldı.

MÜSLÜMANLAR tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan 'inşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi. Almancası 'inschallah' olarak verilen sözlükte kelimenin anlamı 'Allah isterse' olarak yer aldı.
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