MÜSLÜMANLAR tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan 'inşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi. Almancası 'inschallah' olarak verilen sözlükte kelimenin anlamı 'Allah isterse' olarak yer aldı.
MÜSLÜMANLAR tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan 'inşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi. Almancası 'inschallah' olarak verilen sözlükte kelimenin anlamı 'Allah isterse' olarak yer aldı.
İnşallah Almanca sözlüğe girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.