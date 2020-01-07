İnşallah Almanca sözlüğe girdi

MÜSLÜMANLAR tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan 'inşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi. Almancası 'inschallah' olarak verilen sözlükte kelimenin anlamı 'Allah isterse' olarak yer aldı.

MÜSLÜMANLAR tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan 'inşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi. Almancası 'inschallah' olarak verilen sözlükte kelimenin anlamı 'Allah isterse' olarak yer aldı.