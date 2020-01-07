İzmir’in bebeklerine hoşgeldin paketi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi yeni bebek sahibi aileleri, İzmir'e Hoş Geldin Bebek paketiyle karşılıyor. 0-3 aylık bebekler için hazırlanan setin ilkini, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir aylık Miran bebeğin anne ve babası Serpil-Tekin Demir'e takdim etti.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi yeni bebek sahibi aileleri, İzmir'e Hoş Geldin Bebek paketiyle karşılıyor. 0-3 aylık bebekler için hazırlanan setin ilkini, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir aylık Miran bebeğin anne ve babası Serpil-Tekin Demir'e takdim etti. Kadifekale'deki eve konuk olan Soyer, "İzmir'de doğan her bebek için bu paket dağıtılacak ve onlar adına fidan dikilecek" dedi.