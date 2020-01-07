İzmir’in etrafı karla çevrildi

TÜM yurtta ve Ege'de etkili olan soğuk hava ve kar İzmir'e kadar geldi. İlçelerde ve merkezin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı deniz seviyesinde yağmur olarak düştü.

TÜM yurtta ve Ege'de etkili olan soğuk hava ve kar İzmir'e kadar geldi. İlçelerde ve merkezin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı deniz seviyesinde yağmur olarak düştü.

YURDUN pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir'de de kendini gösterdi. İzmir'in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam kıyı hattında başlayan yağmur, iç kesimlere ilerledi. Yağış kentin yüksek kesimlerine kar olarak düştü ve dağlar beyaza büründü. Yer yer kuvvetli olan yağmur, 300- 400 metre rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Kar nedeniyle trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken heyelan riskine bağlı olarak yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Sabuncubeli Tüneli'nin üzerindeki yolun trafiğe kapandığı öğrenildi.

İzmir'de kar yağışı etkili oldu! İşte İzmir'den karlı görüntüler...