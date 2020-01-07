Kabak kemane hayatını kurtardı

AYDIN'DA hayvanların yürek zarı ve kabaktan 'kemane' çalgısını üreten 38 yaşındaki Taşkın Tuncer, yakalandığı kemik kanserinden hobisi sayesinde kurtuldu.

AYDIN'DA hayvanların yürek zarı ve kabaktan 'kemane' çalgısını üreten 38 yaşındaki Taşkın Tuncer, yakalandığı kemik kanserinden hobisi sayesinde kurtuldu. Efeler ilçesi 7 Eylül mahallesinde küçük bir atölyede 9 yıldır kabak kemane çalgısı yapan Tuncer, "2010 yılında kemik kanserine yakalandıktan sonra ciddi bir ameliyat geçirdim. Ameliyatın ardından kendimle baş başa kaldığımda Aşık Veysel'in 'Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın' sözünden esinlenerek hayatta kalıcı bir şeyler bırakmak istedim. Hobi olarak kimseden bir destek almadan kabak kemane yapmaya başladım. Yaptıkça rahatladım ve hastalığımdan kurtuldum. Yaptığım kabak kemane için talepler gelmeye başladı. İlk başladığım günden beridir 300'e yakın kabak kemane çalgısı yaptım" dedi.

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