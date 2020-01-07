Kartpostal gibi

İZMİR Ödemiş ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık manzaraların oluştuğu bölgeye giden vatandaşlar, kar eğlencesinin tadını çıkardı. Bir grup dağcı da Bozdağ'a zirve tırmanışı yaptı.

İZMİR Ödemiş ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık manzaraların oluştuğu bölgeye giden vatandaşlar, kar eğlencesinin tadını çıkardı. Bir grup dağcı da Bozdağ'a zirve tırmanışı yaptı. Bozdağ'da çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunu söyleyen Bozdağ Muhtarı Hakkı Balcı, "Bütün ziyaretçilerimiz kayak tesislerinin açık olup olmadığını sordular. Kayak tesislerinin biran önce açılmasını bekliyoruz" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, ekiplerin her türlü önlemi aldığını belirterek, "Yollarımız açık. Kayak tesislerinin bulunduğu alana gidilmese de oraya çıkan yaylalarda bol bol kartopu oynama olanağı var. Belde olarak kar ve kartopu seven vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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