Manisa’da 3.2 büyüklüğünde deprem

MANİSA’NIN Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitine göre, depremin saat 03.14’de 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, depremin saat 03.14'de 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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