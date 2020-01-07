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'de Efes 'ni gezdi

Michael Douglas İzmir'de Efes Antik Kenti'ni gezdi

07.01.2020, 22:50

Akademi ve ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı , çocuklarıyla Efes 'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu dün de çocuklarıyla 'yı gezmişti.

Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile 'ye gelen Douglas, çocuklarıyla Selçuk'taki Efes 'ni gezdi.

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