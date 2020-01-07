Michael Douglas İzmir'de Efes Antik Kenti'ni gezdi

Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas, çocuklarıyla Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu dün de çocuklarıyla İstanbul Kapalı Çarşı'yı gezmişti.

Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile Türkiye'ye gelen Douglas, çocuklarıyla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ni gezdi.