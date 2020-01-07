Örnek doktordan anne şefkati

İZMİR Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Filiz Çelik'ten örnek davranış. Doktor Çelik, soğuk kış günlerinde kendi çocukları gibi gördüğü hasta çocukları bekletmemek için yemek ve çay molası bile vermeden hasta bakıyor.

İZMİR Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Filiz Çelik'ten örnek davranış. Doktor Çelik, soğuk kış günlerinde kendi çocukları gibi gördüğü hasta çocukları bekletmemek için yemek ve çay molası bile vermeden hasta bakıyor. Sabah 08.30'da başlayıp, akşam saat 17.30'a kadar aralıksız hasta çocuklara anne şefkati ile bakan Dr. Filiz Çelik, anne ve babalardan büyük övgü alıyor.

FATİH ŞENDİL