Pakdemirli: 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u' anma programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u' anma programına katıldı. Bakan Pakdemirli, "Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21. yüzyılda Türkiye, mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke" dedi. Alsancak'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen programa Pakdemirli'nin yanı sıra, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ensar Topçu, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Eyüp Kadir İnan ve çok sayıda partili katıldı. Konuşmasına "Mehmet Akif gibi bir şahsiyeti anmaya çalışan, anlamaya uğraşan bu gençlikten Allah razı olsun" diye başlayan Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

MEDENİYETİMİZİN BÂNÎSİ

"O, istiklalimizi ihya, istikbalimizi inşa eden bir vatan şairidir. O, medeniyetimizin bânîsi, mukaddesatımızın hâmîsi aziz bir şahsiyettir. Elbette ki bizimki Akif'in kadrini takdir etmek değildir. En fazla, kadirşinaslık etmek ve minnetimizi ifade etmek kabilinden bir gayrettir. Akif'imizin her konuda, her durumda söyleyeceği sözü vardır. Elbette bu ortamda da okunabilecek sayısız şiiri vardır. Ancak bir şiir erbabının yanında susmak usuldendir."