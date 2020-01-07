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'nda iç hat uçuşları normale döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

07.01.2020, 17:06

ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen 'nda iç hat seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!

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