Selendi kışı hissetti

YÜKSEK kesimlerde gece saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı Selendililere kışın geldiğini hissettirdi. Kar yağışı ile birlikte Rahmanlar ile Hacılar arası ile Tavak Omurlar arasında yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi, Selendi Simav Karayolunda ise karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor.
YÜKSEK kesimlerde gece saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı Selendililere kışın geldiğini hissettirdi. Kar yağışı ile birlikte Rahmanlar ile Hacılar arası ile Tavak Omurlar arasında yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi, Selendi Simav Karayolunda ise karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor. Önceki gün başlayan kar yağışının devam edeceği belirtildi.
ADEM ÇAKIR
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