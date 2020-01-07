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kışı hissetti

Selendi kışı hissetti
Giriş Tarihi: 7.1.2020

kesimlerde gece saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı Selendililere kışın geldiğini hissettirdi. Kar yağışı ile birlikte Rahmanlar ile Hacılar arası ile arasında yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi, ise karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor.

YÜKSEK kesimlerde gece saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı Selendililere kışın geldiğini hissettirdi. Kar yağışı ile birlikte Rahmanlar ile Hacılar arası ile Tavak Omurlar arasında yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi, Selendi Simav Karayolunda ise karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor. Önceki gün başlayan kar yağışının devam edeceği belirtildi.

ADEM ÇAKIR

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