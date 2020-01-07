Sosyal medyadan sağlık hizmeti

İNTERNET kullanımının artması ve yeni teknolojilerdeki hızlı gelişim ile sağlık hizmetlerine de format atıldı. 7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet veren SABİM Alo 184 Hattı'nın sosyal medya uzantısı olarak kurulan 'sağlıklı çözüm platformu' ile Sağlık Bakanlığı, genel sağlık hizmetlerini dijital ortamdan da sürdürüyor.

İNTERNET kullanımının artması ve yeni teknolojilerdeki hızlı gelişim ile sağlık hizmetlerine de format atıldı. 7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet veren SABİM Alo 184 Hattı'nın sosyal medya uzantısı olarak kurulan 'sağlıklı çözüm platformu' ile Sağlık Bakanlığı, genel sağlık hizmetlerini dijital ortamdan da sürdürüyor. Son bir yılda 3 milyon 600 bin görüntüleme sayısına ulaşan sosyal medya hesabı, dijital ortamda sağlık alanında öncü ve yenilikçi hizmetlerin başında yerini aldı. Bakanlık, şifayı vatandaşın cebine taşırken, anında ulaşılan vatandaşların sorunları hızlı çözüldü ve devletin şefkatli elini Doğu'dan batıya, her ilçeye, kasaba ve mezralara kadar uzatıldı.

12 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Ambulansı gelmeyen, köyde mahsur kalan, ilacının kullanımı talimatını kaçıran, ayağı şişen kısaca her türlü sağlık sorunu için sosyal medyadan bakanlığa ulaşıyorlar. 12 bin 145 kişiye hizmet verilen platform hayatlara dokunuyor.