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Zararını bir bilseniz! Asla tüketmeyin...

Zararını bir bilseniz! Asla aç karnına tüketmeyin...

07.01.2020, 10:58

Mayalı hamur işleri

Sabahın erken saatlerinde hızlıca bir kahvaltı yapmak için hazır alınan gıdalar en uygunu gibi görülebilir ancak içerisinde maya bulunduran midenizi şişirir astarını tahriş eder. Çabuk tüketeceğiniz bir yiyecek arıyorsanız hamur işleri yerine meyveleri tercih edebilirsiniz.

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