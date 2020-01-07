Zararını bir bilseniz! Asla aç karnına tüketmeyin...

Mayalı hamur işleri



Sabahın erken saatlerinde hızlıca bir kahvaltı yapmak için hazır alınan gıdalar en uygunu gibi görülebilir ancak içerisinde maya bulunduran hamur işleri midenizi şişirir ve mide astarını tahriş eder. Çabuk tüketeceğiniz bir yiyecek arıyorsanız hamur işleri yerine meyveleri tercih edebilirsiniz.