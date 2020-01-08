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2 milyon 600 bin liralık uyuşmazlığa çözüm getirildi

2 milyon 600 bin liralık uyuşmazlığa çözüm getirildi
Giriş Tarihi: 8.1.2020

'DA, Efeler 'ne uyuşmazlıklara çözüm bulmak için dava açan 2 bin 424 kişiden bin 237'si açtığı davayı kazandı. Hakem Heyeti, 2 milyon 653 bin liralık uyuşmazlığa çözüm buldu.

AYDIN'DA, Efeler Hakem Heyeti'ne uyuşmazlıklara çözüm bulmak için dava açan 2 bin 424 kişiden bin 237'si açtığı davayı kazandı. Hakem Heyeti, 2 milyon 653 bin liralık uyuşmazlığa çözüm buldu. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Tüketici Hakem Heyeti'ne 2019 yılında yapılan başvurularla ilgili bilgi verdi.

KARARA BAĞLANIYOR
HAKEM Heyeti'nin 6 bin 920 liraya kadarki uyuşmazlıklara karar verdiğini belirten Şahih, Çine, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı ve Köşk'te yapılan başvuruların da karara bağlandığını ifade etti.

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