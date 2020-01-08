Bakan Albayrak'tan taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 askerimizle ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.









MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Albayrak, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 askerimizle ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.Albayrak,ifadelerine yer verdi.