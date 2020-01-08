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Bakan Albayrak'tan taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun

09.01.2020, 07:50

'nde şehit olan 4 askerimizle ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 askerimizle ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.



MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Albayrak, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
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