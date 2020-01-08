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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi

08.01.2020, 18:49

Başkan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi başladı. 'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

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