Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.