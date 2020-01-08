Başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı

Meclis toplantısında AK Partili üyeler, CHP’li üyelerin “Belediyenin 120 milyon civarında borcu var” diye sık sık dile getirdiğini belirterek bu makamın gereksiz olduğunu belirti

Ödemiş Belediye Meclisi, toplamda 17 maddenin görüşülmesi için toplanırken, yeni atanan belediye başkan yardımcısının maaşı tartışmaya neden oldu. Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşmek için toplandı. Toplam 17 maddenin görüşüldüğü toplantının en tartışmalı gündem maddesi maaş tartışması oldu.

SİNİRLER YÜKSELDİ

Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince, 6 Aralık 2019'da belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesi Feridun Azeroğlu'nun aylık ödeneğinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı mecliste sinirleri yükseltti. Azeroğlu'nun alacağı maaş üzerinde yürütülen tartışmalarda, öngörülen maaşın 7 bin 100 TL olduğu belirtilince, AK Parti ve MHP'li üyeler itiraz etti. Söz alan AK Partili üyeler, CHP'li üyelerin "Belediye'nin 120 milyon civarında borcu var" diye sık sık dile getirdiğini belirterek, başkan yardımcılığının gereksiz olduğunu ya da asgari ücretten görev yapmaları gerektiğini söyledi.



OYLAMAYLA KABUL EDİLDİ

CHP ve İYİ Partili üyeler, önceki AK Partili belediye başkanlığı döneminde de başkan yardımcısı olduğunu ifade etti. Tartışmaların ardından 7 bin 100 TL'lik maaş CHP ve İYİ Partili üyelerin oyları ile kabul edildi.